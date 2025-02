Möbel Martin baut Stellen ab – 330 Mitarbeiter betroffen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Unternehmen Möbel Martin mit Sitz in Saarbrücken baut Stellen ab. Die Mitarbeiterzahl solle kurzfristig um etwa 330 reduziert werden, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk darüber berichtet. Insgesamt arbeiten 1600 Menschen bei Möbel Martin.

«Nach zwei verlustreichen Jahren sieht sich die Geschäftsführung erstmals in der 66-jährigen Unternehmensgeschichte gezwungen, Personalanpassungen vorzunehmen», hieß es. Rund ein Drittel der Stellen solle über «natürliche Fluktuation» und durch Vorruhestandsmodelle abgebaut werden.

Sprecher: «Krise auf dem Möbelmarkt»

«Wir bedauern zutiefst, uns von Mitarbeitenden trennen zu müssen», sagte Nicolas Martin, Sprecher der Geschäftsführung, laut Mitteilung. «Aber die Krise auf dem Möbelmarkt und die allgemeine Rezession, mit der Deutschland bereits seit zwei Jahren kämpft, lässt uns keine Wahl.» Es liefen Gespräche mit der Arbeitsagentur.

Das Familienunternehmen eröffnete 1959 sein erstes Einrichtungshaus in Neunkirchen. Mittlerweile wird das Möbeleinzelhandelsunternehmen nach Unternehmensangaben in zweiter und dritter Generation geführt. Es gehören demnach acht Einrichtungshäuser und sechs Logistikzentren in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Unternehmen.