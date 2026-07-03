Nach einer langen Sperrung rollt der Verkehr wieder. Der Oberbürgermeister bezeichnet die angereiste Politprominenz beim Festakt launig als «Schnieder Brothers». Das nächste Großprojekt wartet schon.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mit einem Festakt ist die modernisierte Hochstraße Süd in Ludwigshafen als logistisch wichtige Verbindung für die Rhein-Neckar-Region wiedereröffnet worden. «Deutschland arbeitet im Moment am Comeback der Infrastruktur», sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. «Hier sieht man ein Ergebnis davon.» Der Bund unterstütze die Modernisierung des Hochstraßensystems in Ludwigshafen mit 334,5 Millionen Euro.

«Wir stehen vor einem Modernisierungsjahrzehnt», betonte der Minister. «Ich kann für den Verkehrsbereich sagen: Die Mittel fließen planmäßig ab, wie geschnitten Brot.» Mit Blick auf Preissteigerungen bei Verzögerungen sagte Patrick Schnieder: «Jedes Jahr, das wir nicht bauen, ist das teuerste.»

«Das ist eine richtig gute Nachricht»

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU), Bruder des Bundesverkehrsministers, bezeichnete die Wiedereröffnung als Vorteil für Unternehmen beiderseits des Rheins. «Die Wirtschaftsräume von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind nun wieder besser miteinander verbunden.» Nach rund sieben Jahren Vollsperrung sei die wichtige Trasse für den Verkehr freigegeben worden. «Das ist eine richtig gute Nachricht.»

Auch wenn weitere Maßnahmen einige Jahre andauern würden, werde mit der Wiedereröffnung der Alltag für viele spürbar einfacher, so Gordon Schnieder. «Der Verkehr kann wieder besser fließen, und Wege werden kürzer.»

Das Land fördere den Umbau des Hochstraßensystems mit rund 139,372 Millionen Euro – ein Viertel der förderfähigen Gesamtkosten, meinte der Ministerpräsident. Damit leiste Rheinland-Pfalz einen großen Beitrag dazu, das wichtige Infrastrukturprojekt umzusetzen.

Auch Helmut-Kohl-Allee geplant

Die Verkehrsader hat große Bedeutung für Pendler und Unternehmer in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Seit ab 2020 ein marodes Stück abgerissen worden war, klaffte eine Lücke. Mit der Fertigstellung der Hochstraße Süd können Zug um Zug die Arbeiten für den Rückbau der Hochstraße Nord beginnen, die auch stark in den Verkehrsfluss eingreifen.

Sie wird in den kommenden Jahren abgerissen und durch die ebenerdige Helmut-Kohl-Allee ersetzt. Sie ist Voraussetzung für die Entwicklung eines neuen, 39 Hektar großen innerstädtischen Gebiets.

«Ein Stück Normalität»

«Es gibt Bauwerke, die sind mehr als Beton und Stahl», sagte der Ludwigshafener Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) bei dem Festakt. «Sie erzählen vom festen Willen einer Stadt, nicht stehenzubleiben.» Ein solches Bauwerk sei die Hochstraße Süd. «Wir geben Ludwigshafen ein Stück Normalität zurück.» Die Trasse sei eine Lebensader für die gesamte Region.

Die Stadt setze bei ihren Projekten weiter auf den Bundesverkehrsminister und den Ministerpräsidenten, meinte Blettner launig: «Mit den Schnieder Brothers in Bund und Land haben wir künftig gleich zwei starke Ansprechpartner.»