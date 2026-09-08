Moderatorin Jess Schöne hat viele gute Erinnerungen ans Vorlesen und wollte dabei so gut sein wie ihr Vater. Jetzt unterstützt sie eine Kampagne der Stiftung Lesen.

Mainz (dpa/lrs) – Moderatorin Jessica Schöne (37) liest gerne Krimis, Romane «mit ganz viel Herz» und ab und zu auch Biografien. «Ich mag Geschichten, die mich fesseln», sagte Schöne in Mainz. «Geschichten, die etwas mit mir machen und im besten Fall dann auch im Kopf bleiben.»

«Lesen bedeutet für mich, in andere Welten einzutauchen und auch mal kurz aus dem Alltag zu entfliehen», sagte Schöne, die mehr als 20 Jahre im Saarland lebte und inzwischen in Hamburg wohnt. «Die Atmung wird ruhiger, das Gedankenkarussell des Alltags hält kurz an und es ist ein bisschen so, als würde die Zeit für einen Moment stehen bleiben.»

Schöne: Beim Lesen entsteht die Geschichte im eigenen Kopf

Eine gute Geschichte könne sie zum Lachen bringen, überraschen oder auch nachdenklich machen. «Und das Beste ist: Beim Lesen entsteht die Geschichte im eigenen Kopf. Deshalb findet man die Bücher auch immer besser als die Verfilmungen.»

«Mein Vorlese-Vorbild war schon immer mein Papa», erinnert sich Schöne. Er habe beim Lesen seine Stimme verstellt, aber auch viele Geschichten erfunden. «Ich wollte auch immer so gut vorlesen können wie mein Papa. Deshalb habe ich schon vor der Grundschule damit angefangen und später bei jedem Vorlesewettbewerb mitgemacht.»

Stiftung Lesen: Jeder kann ein Vorbild fürs Vorlesen sein

Schöne setzt sich zusammen mit anderen Prominenten und der Stiftung Lesen fürs Vorlesen ein. An der gemeinsamen Kampagne mit einer Buchhandlungskette «Ich lese vor – du auch?» machen unter anderem auch Komiker Bülent Ceylan, Musiker Peter Maffay sowie Food-Webvideoproduzentin und Unternehmerin Saliha Ozcan (Sally) mit. Die Botschaft: Jeder kann ein Vorbild fürs Vorlesen sein. Materialien und Infos zur Kampagne und zum Vorlesen bietet die Stiftung unter: https://www.stiftunglesen.de/ichlesevor im Internet an.