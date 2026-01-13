Sprache ist entscheidend für die Entwicklung von Kindern und das Aufstiegsversprechen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung setzt dafür im Kita-Alter auf Sprachbeauftragte.

Mainz (dpa/lrs) – Mehr Zeit für die Sprachförderung in den Kitas: In dem jetzt begonnen Modellprojekt in 357 Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz haben die Sprachbeauftragten künftig bis zu fünf Stunden pro Woche mehr Zeit für ihre Arbeit, wie das Bildungsministerium mitteilte.

Die ausgesuchten Kitas mit insgesamt mehr als 31.000 Plätzen liegen vor allem im Einzugsgebiet der Startchancen-Grundschulen, «also genau dort, wo die Herausforderungen größer sind», heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Die Kosten für das Projekt belaufen sich demnach in diesem Jahr auf rund 3,5 Millionen Euro.

Teuber: Sprache ein Kern für Chancengleichheit

«Sprache ist ein Kern frühkindlicher Bildung, sie ist Kern für Chancengleichheit und echte Bildungsgerechtigkeit», betonte Bildungsminister Sven Teuber (SPD). Alltagsintegrierte sprachliche Bildung sei der beste Weg für Kinder, Sprache zu lernen, zitiert das Ministerium die Pädagogik-Professorin Gisela Kammermeyer von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. «Die Wirksamkeit hängt jedoch von der Anregungsqualität der pädagogischen Fachkräfte ab.» Die Qualifizierung der Fachkräfte und ihre Unterstützung durch die Sprachbeauftragten seien dabei der Schlüssel.

Jede Kita soll nach dem Landes-Gesetz eine Sprachbeauftragte haben. Aufgabe ist es, die Kinder federführend in ihrer sprachlichen Entwicklung zu begleiten und zu fördern und die Erzieher-Teams in den Kitas für die alltagsintegrierte Sprachbildung und -förderung zu stärken.