Wegen Bauarbeiten fallen bei der Mittelrheinbahn Zugfahrten aus. Wer unterwegs ist, muss auf Ersatzbusse und veränderte Zeiten achten.

Koblenz (dpa/lrs) – Bei der Mittelrheinbahn gibt es ab diesem Wochenende erneut Fahrplanänderungen. Vom 21. bis 28. Februar ist in verschiedenen Streckenabschnitten auf ausgewählten Fahrten mit Schienenersatzverkehr zu rechnen, wie Trans Regio mitteilte. Grund seien Bauarbeiten.

Laut Unternehmen geht es um ausgewählte Abfahrten von Mainz Hauptbahnhof, Bingen (Rhein) Hauptbahnhof, Remagen und Koblenz Hauptbahnhof Richtung Mainz – in mehreren Abschnitten werden demnach zwischen Mainz und Koblenz Busse eingesetzt, sowohl für die Hin- als auch für die Rückfahrten.

Die Ersatzbusse halten an den bekannten Zughaltepunkten, Zwischenhalte werden ebenfalls bedient. Fahrgäste müssen mit geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie Verspätungen rechnen.