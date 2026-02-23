Ein Güterschiff wird bei der Entladung beschädigt - Wasser kann in den Laderaum eindringen. Der Unfall ruft zahlreiche Einsatzkräfte zu Land und zu Wasser auf den Plan.

Andernach (dpa/lrs) – Ein leckgeschlagenes Schiff hat im Hafenbecken von Andernach Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Beim Entladen des Güterschiffs sei Wasser in den Laderaum geflossen, teilte die Wasserschutzpolizei Andernach mit. An Bord befand sich den Angaben zufolge Streusalz.

Um ein Sinken des Schiffes zu verhindern, werde das Wasser-Salz-Gemisch aus dem Laderaum abgepumpt und in einen Container umgeleitet, so die Beamten. Taucher seien vor Ort, um das Leck zu beseitigen. Außerdem im Einsatz seien vorsorglich mehrere Feuerwehren, das DLRG sowie das Deutsche Rote Kreuz. Der Hafenbetrieb könne mit geringfügigen Einschränkungen weitergeführt werden, Personen seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Laut Polizei dauert die Unfallaufnahme weiter an.