Ermittlungen laufen
Mit Sattelzug in Hauswand – Fahrer hatte 3,4 Promille
Lkw kracht in Hauswand
Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochmorgen im Stadtteil Erfenbach. (Handout)
Polizeipräsidium Westpfalz. DPA

Nach dem Unfall prüft ein Statiker, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Lesezeit 1 Minute

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein stark betrunkener Lkw-Fahrer ist in der Pfalz mit seinem Sattelzuggespann in eine Hauswand gekracht. Bei dem Unfall am Mittwochmorgen sei nicht nur das Haus beschädigt worden, sondern durch herumfliegende Fahrzeugteile auch die Mauer eines Nachbaranwesens, teilte die Polizei mit. Der Fahrer blieb unverletzt.

Allerdings habe ein Atemtest einen Alkoholwert von 3,4 Promille ergeben, hieß es. Seinen Führerschein ist der Mann vorerst los. Er kassierte eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Der 58-Jährige war den Ermittlungen zufolge mit dem schweren Gefährt in Kaiserslautern unterwegs, als er von der Fahrbahn abgekommen sei, teilte die Polizei mit. Die Ursache dafür war noch unklar.

Ein Statiker prüfte, ob das Haus einsturzgefährdet ist. Akuter Handlungsbedarf bestehe aber nicht, teilte die Polizei mit. Der Gesamtschaden des Unfalls vom Morgen im Stadtteil Erfenbach wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:260722-930-423168/1

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