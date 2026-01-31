Keine gute Idee: Mit gestohlenen Kennzeichen ohne Führerschein so viel Krach machen, dass die Polizei es hört.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein 19-Jähriger hat sich in Bad Kreuznach eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. In der Nacht zum Samstag wurde eine Streife auf ihn aufmerksam, weil er einen sogenannten Burnout durchführte, wie die Polizei berichtete. Dabei lässt man die Räder im Stand bewusst durchdrehen, was viel Lärm und Rauch erzeugt.

Als die Beamten sich näherten, flüchtete der junge Mann «unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln», wie es im Polizeibericht hieß. Er überfuhr demnach rote Ampeln und fuhr in falsche Richtung in eine Einbahnstraße. Mehrere Funkstreifenwagen beteiligten sich an der Suche.

Schließlich wurde das Fahrzeug verlassen im Stadtgebiet gefunden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 19-Jährige aus Langenlonsheim keinen Führerschein hat und die Kennzeichen am Fahrzeug gestohlen waren.