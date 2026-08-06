Tierrettung
Mit der Regionalbahn zur Rettung: Hilfe für Greifvogel
Mainz Hauptbahnhof
Nach der Fahrt wurde der Greifvogel am Mainzer Hauptbahnhof übergeben. (Symbolbild)
Helmut Fricke. DPA

Eine Frau entdeckt den offenbar flugunfähigen Vogel auf einem Feld und will dem Tier helfen. Eine etwas ungewöhnliche Rettungs-Reise beginnt.

Mainz (dpa/lrs) – Glück im Unglück hat wohl ein Greifvogel in Nieder-Olm gehabt: Eine Frau fand das mutmaßlich flugunfähige Tier auf einem Feld und entschied sich, diesem zu helfen, wie die Bundespolizei mitteilte. Kurzerhand transportierte sie den Greifvogel in der Regionalbahn nach Mainz.

Bereits während der Fahrt informierte die Frau die Bundespolizei. Am Mainzer Hauptbahnhof übergab sie den Vogel den Beamten. Die Tierrettung brachte ihn anschließend in eine Wildauffangstation. Nach Angaben der Polizei konnten bislang weder die Art des Greifvogels noch der Grund für dessen Flugunfähigkeit geklärt werden.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-494706/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten