Eine Frau entdeckt den offenbar flugunfähigen Vogel auf einem Feld und will dem Tier helfen. Eine etwas ungewöhnliche Rettungs-Reise beginnt.

Mainz (dpa/lrs) – Glück im Unglück hat wohl ein Greifvogel in Nieder-Olm gehabt: Eine Frau fand das mutmaßlich flugunfähige Tier auf einem Feld und entschied sich, diesem zu helfen, wie die Bundespolizei mitteilte. Kurzerhand transportierte sie den Greifvogel in der Regionalbahn nach Mainz.

Bereits während der Fahrt informierte die Frau die Bundespolizei. Am Mainzer Hauptbahnhof übergab sie den Vogel den Beamten. Die Tierrettung brachte ihn anschließend in eine Wildauffangstation. Nach Angaben der Polizei konnten bislang weder die Art des Greifvogels noch der Grund für dessen Flugunfähigkeit geklärt werden.