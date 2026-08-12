Spektakel am Himmel
Mit Bollerwagen und Brille: Sonnenfinsternis in der Eifel
Sonnenfinsternis - Schalkenmehren
Die Sonnenfinsternis zog auch in Rheinland-Pfalz die Menschen in ihren Bann.
Harald Tittel. DPA

Die Sonnenfinsternis war auch in Rheinland-Pfalz zu beobachten. Am Observatorium in der Eifel haben es sich die Menschen dafür bequem gemacht.

Lesezeit 1 Minute

Schalkenmehren (dpa/lrs) – Auf Picknickdecken und Campingstühlen haben die Menschen in Rheinland-Pfalz die Sonnenfinsternis beobachtet. Am Observatorium Hoher List bei Schalkenmehren in der Eifel kamen einige von ihnen zusammen. Laut Veranstalter war die Veranstaltung mit 180 Teilnehmern ausverkauft, dazu musste bereits rund 200 Leuten abgesagt werden.

Am Abend lagen einige im Gras, andere warteten auf Stühlen auf das Naturereignis. Familien hatten Bollerwagen dabei und machten es sich im Schatten bequem. Die Polizei sprach von keinen größeren Verkehrseinschränkungen.

Die Sonne wurde auch in Rheinland-Pfalz zu einem Teil durch den Mond verdeckt – in Deutschland liegt der verdeckte Anteil bei rund 85 bis 90 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:260812-930-521065/1

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