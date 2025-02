Auf einer Baustelle an der B10 fährt ein junger Bauarbeiter mit einem Betonmischer. Der kippt auf dem unbefestigten Boden um - mit Folgen für seinen Fahrer.

Edenkoben (dpa/lrs) – Ein Betonmischer ist auf einer in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) umgekippt. Dabei verletzte sich sein 22-jähriger Fahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet. Der Lkw war beim Rückwärtsfahren abgerutscht und seitlich umgefallen. Offenbar sei der junge Bauarbeiter damit zu nah am Rand des aufgeschütteten Weges gefahren.