Mit Besenstiel ganzes Mehrfamilienhaus lahmgelegt

Zu so einem Tatort wird die Polizei nicht alle Tage gerufen: Wie man mit einem Besenstiel ganz simpel ein großes Mehrfamilienhaus lahmlegt.

Betzdorf (dpa). Mit einem Besenstiel haben unbekannte Witzbolde in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) am Freitagabend ein ganzes Mehrfamilienhaus lahmgelegt. Wie die Polizei mitteilte, positionierten sie den Besenstiel so unterhalb der Hauseingangstür, dass die Tür von außen komplett blockiert war. Keiner der Bewohner habe das Haus mehr verlassen können, hieß es von den Beamten.

Die Betroffenen alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten das Problem leicht lösen, indem sie den Besenstiel entfernten. Die Beamten fanden den Vorfall aber nicht wirklich witzig: Sie leiteten ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein.