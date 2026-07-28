Gewaltsam dringen zwei Täter in eine Wohnung ein und gehen dort auf einen jungen Mann los. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest.

Pirmasens (dpa/lrs) – Mit einem Baseballschläger und einem Messer bewaffnet sollen zwei Männer in eine Wohnung in Pirmasens eingedrungen sein und dort einen 22-Jährigen attackiert haben. Der junge Mann habe sich gegen den Angriff am Samstag gewehrt, woraufhin es zu einer Schlägerei kam, wie die Polizei nun mitteilte. Dabei trugen einem Sprecher zufolge sowohl das Opfer als auch einer der beiden anderen Männer mehrere oberflächliche Verletzungen davon.

Anschließend flüchteten die Angreifer aus der Wohnung. Die Polizei machte nach eigenen Angaben zwei Verdächtige ausfindig und nahm einen 26- und einen 27-Jährigen vorläufig fest. Die Hintergründe der Tat sowie die Beziehung der Beteiligten zueinander seien noch unklar.