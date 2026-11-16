In Mackenbach kollidiert ein betrunkener Autofahrer erst mit einer Straßenlaterne, dann mit einer Treppe und einem Zaun. Nun ist sein Führerschein im Fokus der Ermittler.

Mackenbach (dpa/lrs) – Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in Mackenbach im Kreis Kaiserslautern für mehrere Unfälle gesorgt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille, wie die Polizei mitteilte. Seinen Führerschein musste der 33-Jährige vorerst abgeben.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sei der Mann am Freitagabend zunächst mit einer Straßenlaterne kollidiert. Nur wenige Meter weiter sei er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Treppe sowie einen Zaun gestoßen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 10.500 Euro.

Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Ein Gericht entscheide nun darüber, ob und wann der Mann seinen Führerschein zurückbekomme.