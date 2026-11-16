Alkohol am Steuer
Mit 3,2 Promille: Autofahrer verursacht mehrere Unfälle
Mann soll mit Schere auf Polizisten eingestochen haben
Bei der Alkoholfahrt des Mannes wurde niemand verletzt. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

In Mackenbach kollidiert ein betrunkener Autofahrer erst mit einer Straßenlaterne, dann mit einer Treppe und einem Zaun. Nun ist sein Führerschein im Fokus der Ermittler.

Lesezeit 1 Minute

Mackenbach (dpa/lrs) – Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in Mackenbach im Kreis Kaiserslautern für mehrere Unfälle gesorgt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille, wie die Polizei mitteilte. Seinen Führerschein musste der 33-Jährige vorerst abgeben.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sei der Mann am Freitagabend zunächst mit einer Straßenlaterne kollidiert. Nur wenige Meter weiter sei er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Treppe sowie einen Zaun gestoßen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 10.500 Euro.

Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Ein Gericht entscheide nun darüber, ob und wann der Mann seinen Führerschein zurückbekomme.

© dpa-infocom, dpa:261116-930-3309/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten