Ein betrunkener Mann ist kurz vor Mitternacht auf einem E-Bike unterwegs.

Großkarlbach/Gerolsheim (dpa/lrs) – Mit 2,17 Promille ist ein Mann mit einem E-Bike in einem Feld bei Gerolsheim (Landkreis Bad Dürkheim) gelandet. Wie die Polizei mitteilte, war kurz vor Mitternacht ein stark alkoholisierter Fahrradfahrer gemeldet worden.

Der 33-Jährige war demnach bereits beim Besteigen des Fahrrads gestürzt, als er sich von einem Fest in Großkarlbach auf den Weg machen wollte. Kurz darauf fanden die Beamten den Mann, der bei seiner Fahrt auf der L520 in Richtung Gerolsheim gestürzt war und samt seinem E-Bike im Feld lag.

Bei der Kontrolle sei ein starker Alkoholgeruch bei dem 33-Jährigen festgestellt worden, hieß es. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,17 Promille ergeben. Die Weiterfahrt sei dem Fahrer untersagt worden.

Der Führerschein und das Fahrrad wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.