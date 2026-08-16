Eine Streife ist ganz in der Nähe, als es einen lauten Knall gibt. Auf den jungen Autofahrer kommt nun ein Verfahren zu.

Nierstein (dpa/lrs) – Ein junger Autofahrer ist in Nierstein mit 1,8 Promille gegen eine Hauswand gefahren. Eine Streife, die in der Nähe gerade ein Fahrzeug kontrollierte, sei durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden, teilte die Polizei mit.

Die Beamten gingen davon aus, dass der 18-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag vermutlich wegen seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die Hausfassade wurde beschädigt.

Der Autofahrer musste einen Atemalkoholtest machen, der einen Wert von 1,8 Promille ergab. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Den 18-Jährigen erwarte nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, so die Polizei.