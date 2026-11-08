Straßenverkehr
Mit 1,75 Promille – Autofahrer verirrt sich auf Arbeitsweg
Symbolfoto Polizei
Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Auf dem Weg zur Arbeit verliert ein 59-Jähriger in Rüdesheim offenbar die Orientierung. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,75 Promille.

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Rüdesheim/Nahe (dpa/lrs) – Unter Alkoholeinfluss hat sich ein 59 Jahre alter Autofahrer aus Bad Kreuznach auf dem Weg zur Arbeit verirrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem das Auto den Beamten am frühen Sonntagmorgen in Rüdesheim aufgefallen war, kontrollierten sie den Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Der Mann habe direkt zugegeben, zu viel getrunken und sich deshalb auf dem Weg zur Arbeit verirrt zu haben. Den Alkoholtest habe er freiwillig machen lassen.

Der 59-Jährige sei zur Blutabnahme in ein Krankenhaus gebracht und dort von seiner Schwester abgeholt worden. Gegen den ihn wurde nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:261108-930-963447/1

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