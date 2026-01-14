Worms (dpa/lrs) – Aus Sicherheitsgründen hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch in Worms eine Verfolgungsfahrt nach einer Verkehrskontrolle abgebrochen. Der Fahrer eines weißen Pritschenwagens sei im Stadtteil Pfeddersheim vor einer Streife geflüchtet, teilte die Polizei in Worms mit. Er beschleunigte demnach innerorts zeitweise auf mehr als 100 Kilometer pro Stunde, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Schild.

Um eine Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, beendeten die Beamten die Verfolgung. Da sich die Flucht über zahlreiche Straßen erstreckte, bittet die Polizei Worms um Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise von der Fahrweise beeinträchtigt wurden.

Etwas später konnte das Fahrzeug schließlich gefunden und der mutmaßliche Fahrer vorläufig festgenommen werden. Ihm wurde der Polizei zufolge eine Blutprobe entnommen, der Pritschenwagen wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.