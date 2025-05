Pirmasens/Landau/Landstuhl (dpa/lrs) – Nach der Teilveröffentlichung einer Aufarbeitungsstudie zu sexuellem Missbrauch im Bistum Speyer wollen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ihre Schutzkonzepte prüfen und überarbeiten. «Wir bitten um Vergebung bei allen Betroffenen, die in unseren Einrichtungen in der Vergangenheit Unrecht und Leid erfahren haben», schrieben die Leitungen dreier Einrichtungen in der Diözese Speyer in einer Erklärung. «Es ist tief beschämend und eine schreckliche Wirklichkeit, die nicht ungeschehen gemacht werden kann.»

An der Erklärung beteiligten sich das Jugendwerk St. Josef in Landau, das Nardinihaus in Pirmasens und das Caritas-Förderzentrum Nikolaus von Weis in Landstuhl. Deren Leiterinnen kündigten an, interne Prozesse anstoßen zu wollen, um eine Umgangsweise mit der Vergangenheit zu erarbeiten. Als Grundlage sollen die Leitlinien zur Entwicklung einer Gedenkkultur im Bistum Speyer dienen. Die Kinder und Jugendlichen sowie die Mitarbeitenden ihrer Einrichtungen sollen zudem stärker für Grenzverletzungen sensibilisiert werden.

Die Leiterinnen baten darum, dass sich etwaige weitere Betroffene bei ihnen melden sollen. «Wir wollen gemeinsam mit den Betroffenen lernen, was wir in Zukunft besser machen können», hieß es. Es gehe um einen Austausch – darum, hinzuhören, was ihnen passiert sei und was ihnen heute helfe.