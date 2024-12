Missbrauch an Baby – Prozess gegen Mann und Eltern startet

In zwei Wohnungen der Eltern des Kindes in Rheinhessen soll ein Mann einen Säugling sexuell missbraucht haben. Nun startet der Prozess gegen den 34-Jährigen und die Eltern in Mainz.

Mainz (dpa/lrs) – Um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines Säuglings geht es ab heute (12.30 Uhr) in einem Prozess vor dem Landgericht Mainz. Auf der Anklagebank sitzt ein 34-Jähriger. Die Taten an dem im September 2021 geborenen Kind sollen zwischen Januar und Dezember 2022 geschehen sein. Daran sollen teilweise die Eltern des Babys beteiligt gewesen sein: Auch der Vater (28) und die Mutter (24) sind Angeklagte in dem Verfahren.

Der nun angeklagte 34-Jährige soll seinerzeit tageweise in der Wohnung des Ehepaares erst in Zornheim im Kreis Mainz-Bingen und später dann in Bingen gewesen sein, dort soll es zu den Übergriffen gekommen sein. Über das Verhältnis zwischen dem Mann und den Eltern gab es zunächst keine Angaben. Der 34 Jahre alte Angeklagte sitzt nach Gerichtsangaben seit Februar dieses Jahres in Untersuchungshaft. In dem Verfahren sind bislang noch sechs weitere Verhandlungstage bis Ende Januar angesetzt.