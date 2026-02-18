Politischer Aschermittwoch
Ministerpräsident Schweitzer ruft zu Zusammenhalt auf
SPD Rheinland-Pfalz
Nicht spalten, sondern Lösungen will SPD-Spitzenkandidat Schweitzer präsentieren. «Wir brauchen Stadt und Land», mahnt der Regierungschef.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat zum Zusammenhalt aufgerufen und vor einer Spaltung in der Gesellschaft gewarnt. «Wir brauchen Stadt und Land», sagte der SPD-Spitzenkandidat beim politischen Aschermittwoch in Mainz. «Zusammen sind wir Rheinland-Pfalz.»

Die Menschen dürften sich nicht einreden lassen, dass es einen Unterschied in der Lebensqualität von Stadt und Land gebe. «Wir lassen nicht zu, dass diese Spaltung in die Menschen hineinargumentiert wird», betonte Schweitzer rund einen Monat vor der Landtagswahl am 22. März.

Keine überflüssigen Debatten

Er stehe für Lösungen, versicherte der Regierungschef. «Völlig überflüssige Debatten darüber, wie man zu leben hat oder dass es gestern besser war als es heute ist oder morgen werden kann, finden sie bei anderen.»

Die SPD sei nach den jüngsten Umfragen gut im Rennen in der Gunst der Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz. Nun gelte es, demütig zu bleiben und sich weiter anzustrengen, sagte Schweitzer. Mit Blick auf den Wahlausgang sei nicht nervös, sondern durchaus gelassen.

