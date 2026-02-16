«Schön, dass ihr da seid» - unermüdlich ruft Regierungschef Schweitzer in Mainz den vorbeiziehenden Gruppen ein dreifach donnerndes «Helau, Helau, Helau» zu.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) setzt an Rosenmontag auf Bewährtes. Der Regierungschef zeigte sich beim Fastnachtsumzug auf der Ehrentribüne in der Nähe des Mainzer Doms erneut als Johannes Gutenberg verkleidet.

«Das hat mir letzten Jahr Spaß gemacht. Und dieses Jahr hat es auch wieder gepasst», sagte Schweitzer lachend zu seiner Kostümauswahl. «Das passt zu Rheinland-Pfalz und zu Mainz.» Das Denkmal des Erfinders des Drucks mit beweglichen Lettern gegenüber der Tribüne hatte wie Schweitzer auch eine traditionelle Fastnachtsmütze auf.

Politprominenz schunkelt zusammen

Fröhlich und bestens gelaunt begrüßte der Regierungschef die vorbeiziehenden Wagen und Gruppen unermüdlich mit einem dreifach donnernden «Helau, Helau, Helau». Schweitzer rief immer wieder: «Schön, dass ihr da seid», «willkommen in Mainz» und sagte die aufziehenden Züge an.

An der Seite des Ministerpräsidenten zeigte sich weitere Politprominenz aus Rheinland-Pfalz: Der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) schunkelte und lachte genauso wie Innenminister Michael Ebling (SPD), Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) und Justizminister Philipp Fernis (FDP).