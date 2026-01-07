Ministerpräsident Schweitzer empfängt Sternsinger

Sternsinger aus mehreren Bistümern bringen den traditionellen Segen in die Staatskanzlei. Der Regierungschef würdigt ihr Engagement für mehr Gerechtigkeit.

Mainz (dpa/lrs) – Sternsingerinnen und Sternsinger haben der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei den Segensspruch «Christus mansionem benedicat» – Christus segne dieses Haus – überbracht. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) empfing die Kinder aus den Bistümern Speyer, Limburg, Trier, Mainz sowie der Pfarrei St. Peter/St. Emmeran in Mainz.

«Mit Eurer diesjährigen Sternsingeraktion leistet Ihr einen riesengroßen Beitrag für die Gestaltung einer gerechten Welt», sagte Schweitzer einer Mitteilung zufolge. Die Aktion steht dieses Jahr unter dem Motto «Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit».

«Kinder gehören in die Schule, und nicht in die Fabrik. Uns ist wichtig, dass der Wohlstand in Deutschland nicht durch die Verletzung von Menschenrechten in anderen Regionen erkauft wird», so der Ministerpräsident.

Das Land nutze daher die Möglichkeiten und stelle Regeln auf, unter anderem damit bei öffentlichen Bauten nur Baumaterial eingesetzt wird, das ohne Kinderarbeit produziert wurde.