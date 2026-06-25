Die Hitze macht auch dem rheinland-pfälzischen Kabinett zu schaffen. Ministerpräsident Schnieder bleibt aber auch bei hohen Temperaturen bei seiner Kleiderwahl hart.

Mainz (dpa/lrs) – Ministerpräsident Gordon Schnieder trägt auch bei der Hitze Anzug. «Es gehört für mich dazu, dass ein Ministerpräsident im Anzug kommt», sagte der CDU-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Klar sei für ihn auch bei Temperaturen um 30 Grad: keine kurze Hose im Büro. Anstelle eines Hemds entscheide er sich gelegentlich mal für ein Polo-Shirt. «T-Shirts ziehe ich nur im Urlaub an.»

Gerade bei Außenterminen sei es bei Temperaturen um 30 Grad im Anzug manchmal schon problematisch, sagte Schnieder. «Bis 25 Grad sind für einen Eifler noch machbar, darüber hinausgehend wird es anstrengend.» Da bleibe nur: «Wirklich viel trinken – am besten Wasser ohne Kohlensäure.»