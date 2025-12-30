Ministerpräsident ruft zu Zuversicht und Zusammenhalt auf

In seiner Neujahrsansprache wirbt der Regierungschef für ein gutes Miteinander: «Wo der Alltag funktioniert, haben es Spalter und Motzer schwer.»

Mainz (dpa/lrs) – Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat die Menschen in Rheinland-Pfalz zu Zuversicht und Zusammenhalt aufgerufen. «Zuversicht ist immer auf der Seite derjenigen, die etwas zum Guten bewegen wollen», sagte Schweitzer in seiner Neujahrsansprache. «Im Miteinander liegt der Schlüssel zu lebendiger Demokratie und zu gemeinschaftlicher Zufriedenheit.»

In ganz Rheinland-Pfalz schafften Menschen Zusammenhalt: Freiwillige Feuerwehren, Landfrauen, Sportvereine und noch vieles mehr gäbe es nicht ohne das Engagement tatkräftiger Menschen. «Es ist rheinland-pfälzisch, nicht zu warten, sondern zu machen», hob der Regierungschef hervor.

«Wo der Alltag funktioniert, haben es Spalter und Motzer schwer», betonte der Ministerpräsident. «In meinen unzähligen Begegnungen habe ich gespürt: Wir sind als Land stark und stehen füreinander ein.» Es gebe viele Menschen, die andere im Blick haben und die ihre Hand reichten.