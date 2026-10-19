Durch den Wechsel von Alexander Schweitzer in die Bundesregierung muss die rheinland-pfälzische SPD-Fraktion den Vorsitz neu besetzt. Eine erste Entscheidung ist gefallen.

Mainz (dpa/lrs) – Kommunalminister Sven Teuber will nicht Chef der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag werden. «Ich fühle mich geehrt, dass mein Name im Zusammenhang mit dem SPD-Fraktionsvorsitz immer wieder genannt wird», sagte Teuber. «Mein Platz ist im Ministerium und als direkt gewählter Abgeordneter in der Mitte der SPD-Fraktion und im Parlament. Das ist die Verantwortung, die ich übernommen habe.»

Er sei überzeugt, «dass wir als SPD-Fraktion eine gute Entscheidung treffen werden», erklärte der Sozialdemokrat. «Unsere Stärke war, ist und bleibt ein engagiertes, kraftvolles und paritätisches Team, in dem ich gern mitarbeite», betonte Teuber, der in seinem Ministerium neben den Kommunen für Bauen, Wohnen und Kultur verantwortlich ist. «Für uns gilt: Inhalte statt Personaldebatten, Arbeit statt Spekulation.» Der «Trierische Volksfreund» hatte zuvor darüber berichtet.

Schweitzer-Wechsel in die Bundesregierung

Durch den Wechsel von Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer in die Bundesregierung als Arbeitsminister muss der Posten des Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion neu besetzt werden. Erwartet wird, dass die Personalentscheidung vor der nächsten Parlamentssitzung in der kommenden Woche fällt.

Schweitzer ist derzeit zudem kommissarischer SPD-Landesparteivorsitzender. Der ehemalige Regierungschef hat jüngst angekündigt, dass er auch künftig eine wichtige Rolle bei den rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten spielen will. Die Entscheidung über den Parteivorsitz werde in den Gremien besprochen.