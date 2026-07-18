Sven Teuber geht mit Vollgas sein neues Amt an. Der 43-Jährige nimmt dabei seine Erfahrungen aus der Bildungspolitik mit.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische SPD-Minister Sven Teuber schöpft auch in seinem neuen Amt als Kommunal-, Bau- und Kulturminister viel Energie aus den Gesprächen mit Kindern. «Als Pädagoge ist mir der direkte Austausch mit Menschen besonders wichtig», sagte der ausgebildete Lehrer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Ich freue mich weiterhin über Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen. Die sind meine Inspirationsquelle und meine Kraftquelle.»

Mit den Themen Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur verstehe er sich im neuen Amt als Heimatminister: «Unsere Heimat ist so vielfältig wie Rheinland-Pfalz selbst». Die große Bandbreite an Themen und gerade die Begegnungen in den Dörfern, Städten und Gemeinden mit engagierten und begeisterten Menschen machten nun seine neue Tätigkeit aus.

Er sei sehr gerne Bildungsminister gewesen und sei diese Aufgabe mit viel Leidenschaft angegangen, berichtete der Vater von zwei schulpflichtigen Kindern. Die Erfahrungen aus dieser Zeit prägten auch seinen Blick auf Menschen und seine Arbeit im neuen Amt. «Das Kind an sich ist das freiste Geschöpf, was auf dieser Erde herumläuft», sagte Teuber, der rund ein Jahr lang für die Schulen in Rheinland-Pfalz verantwortlich war.