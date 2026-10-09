Die Heizperiode im Herbst und Winter rückt näher. Die Füllstände der Gasspeicher sind jedoch noch gering.

Mainz (dpa/lrs) – Energieminister Michael Ebling geht von einer ausreichend gesicherten Gasversorgung für Rheinland-Pfalz im kommenden Winter aus. Die Gefahr für Versorgungsengpässe und eine Mangellage werde als gering beurteilt, sagte der SPD-Politiker in Mainz. Die Pläne der Bundesregierung für den Aufbau einer strategischen Gasreserve wegen unvorhergesehener Engpässe begrüße die Landesregierung.

Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland lag Ende September auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von knapp 58 Prozent. Das hat Sorgen über die Gasversorgung im Winter ausgelöst. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wies daraufhin das bundeseigene Energieunternehmen Sefe an, vermehrt Erdgas einzuspeichern. Der Aufbau der Gasreserve soll im Jahr 2027 beginnen. Gesetzliche Vorgaben sehen zum 1. November einen deutschlandweiten Füllstand von rund 70 Prozent vor.

Blockade der Straße von Hormus sorgt für Engpässe

Der einzige Gas-Untertagespeicher in Rheinland-Pfalz und im Saarland war Ende August völlig leer. In vergangenen Jahren war Frankenthal im Spätsommer teilweise bereits zu mehr als zwei Dritteln gefüllt. Die Betreiberfirma Enovos hatte als Begründung die aktuellen Marktbedingungen angeführt. Diese machten es wirtschaftlich unattraktiv, Gas im Sommer einzukaufen, einzuspeichern und für den kommenden Winter vorzuhalten.

Normalerweise kaufen Großhändler im Sommer Erdgas günstig ein. Sie speichern es und verkaufen es im Winter mit Gewinn weiter, um auch die Kosten der Speicherung zu decken. Dieser sogenannte Sommer-Winter-Spread ist ein wichtiger wirtschaftlicher Anreiz für die Befüllung der Gasspeicher. Die Blockade der Straße von Hormus wegen des Iran-Krieges sorgt aber für hohe Großhandelspreise.

Untertagespeicher bedeutend für Versorgung

Für die Versorgung sind Untertagespeicher von großer Bedeutung. Sie können erhebliche Mengen speichern und dienen insbesondere dem saisonalen Ausgleich. Oberirdische Anlagen sind oft deutlich kleiner und übernehmen meist eher kurzfristige Speicherfunktionen. Wirtschafts- und Energieminister Ebling erklärte jedoch auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion, dass der Gasspeicher Frankenthal für die Gasversorgungslage nur eine sehr untergeordnete Rolle spiele.