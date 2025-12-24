Minister besucht JVA Rohrbach und lobt Mitarbeiter

Justizminister Fernis hebt bei seinem Besuch in der JVA Rohrbach das Engagement der Mitarbeitenden hervor – besonders in der für die Gefangenen häufig emotional belastenden Weihnachtszeit.

Wöllstein (dpa/lrs) – Bei einem Besuch in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach hat der rheinland-pfälzische Justizminister Philipp Fernis (FDP) den dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Arbeit gerade auch an Weihnachten gedankt. «Sie kümmern sich in dieser für die Gefangenen emotional oft sehr schwierigen Zeit ganz besonders um deren Wohl – etwa mit Ihren Adventsfeiern, mit denen Sie gemeinsam mit der Gefängnisseelsorge alles dafür tun, die Weihnachtszeit für die Gefangenen so schön zu gestalten, wie es unter diesen Umständen eben möglich ist», erklärte Fernis.

Mit dem Besuch knüpfte der Minister an die Tradition des jährlichen Weihnachtsbesuchs seines Vorgängers Herbert Mertin (FDP) an, der im Februar im Amt verstorben war. «Die Arbeit im Allgemeinen Vollzugsdienst ist unverzichtbar für einen funktionierenden Rechtsstaat», so Fernis. Mit Freude sehe er daher, wie in der JVA für die im Justizvollzug vertretenen Berufsfelder geworben werde.

So verwies der Minister auf den für 17. Januar 2026 geplanten nächsten Recruiting Day, bei dem sich potenzielle Nachwuchskräfte Einblicke in die Arbeit «hinter Gittern» verschaffen und erleben könnten, wie vielseitig, sinnstiftend und wichtig der Beruf sei, so Fernis.