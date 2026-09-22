Zweibrücken (dpa/lrs) – Wegen Totschlags hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken Anklage gegen einen 44 Jahre alten Mann zur Großen Strafkammer des Landgerichts erhoben. Der Beschuldigte soll am 18. Mai mit mindestens neun Messerstichen in den Oberkörper seine 52 Jahre alte Ehefrau getötet haben, wie die Anklagebehörde mitteilte. Tatort war demnach die gemeinsame Wohnung in Pirmasens. Der beschuldigte Deutsche befinde sich in Untersuchungshaft und mache von seinem Schweigerecht Gebrauch. Das Landgericht müsse nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

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