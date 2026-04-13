Nach dem Brand einer als Lagerhalle genutzten Scheune ist unklar, was zu dem Feuer geführt hat. Bis in die Nacht war ein Großaufgebot der Feuerwehr mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Losheim (dpa/lrs) – Nach dem Großbrand einer Scheune im saarländischen Losheim ist die Brandursache weiterhin unklar. Für die Überwachung der letzten Glutnester seien Feuerwehrleute derzeit weiter vor Ort, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Einer ersten Schätzung zufolge entstand bei dem Brand am Sonntag ein Schaden in Höhe von etwa einer Million Euro.

Gegen Mittag war die als Lagerhalle genutzte Scheune auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Flammen aufgegangen. In dem Gebäude waren den Angaben zufolge rund 100 Rundballen aus Stroh und Hackschnitzeln gelagert worden. Der Einsatz der Feuerwehr habe bis in die Nacht gedauert, hieß es. Zeitweise seien rund 240 Einsatzkräfte, etwa von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Maltesern, vor Ort gewesen.

Über Nacht seien Glutnester von Einsatzkräften weiter überwacht worden, berichtete die Polizeisprecherin. Derzeit liefen Aufräumarbeiten. Ein Statiker müsse die Halle am Tag nach dem Brand erst begutachten. Erst dann könne die Arbeit der Brandermittler zur Brandursache beginnen. Tiere und Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt.