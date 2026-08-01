Feuer in einem Gebäudekomplex
Millionenschaden nach Brand im Westerwald – Ursache unklar
Brand
Die Flammen und die Löscharbeiten richteten einen hohen Schaden an. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

In einem Gebäude samt Supermarkt und Bar bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr kann die Flammen löschen – doch der Schaden ist hoch.

Lesezeit 1 Minute

Siershahn (dpa) – Nach dem Brand im rheinland-pfälzischen Siershahn geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro aus. Das Feuer hatte sich am Freitagnachmittag auf den gesamten Gebäudekomplex ausgebreitet, in dem ein Supermarkt, ein Gesundheitszentrum und eine Bar untergebracht waren, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Stunden lang bekämpften die Feuerwehrleute demnach die Flammen, bis der Brand am Abend schließlich gelöscht war. Der Millionenschaden entstand den Angaben nach durch den Brand und durch die Löscharbeiten.

Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Es befanden sich demnach keine Menschen im Gebäude.

Die Brandursache blieb laut Mitteilung weiterhin unklar. Die Ermittlungen übernimmt demnach nun die Kriminalpolizei.

© dpa-infocom, dpa:260801-930-469343/1

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