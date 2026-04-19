Polizei sucht nach Ursache
Millionenschaden bei Brand in verlassenem Krankenhaus
Millionenschaden bei Brand in verlassenem Krankenhaus
Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen bereits von selbst erloschen.
Polizeipräsidium Westpfalz. DPA

Ein Feuer zerstört Teile eines leerstehenden Krankenhauses in Zweibrücken. Der Schaden geht in die Millionen. Wozu nun die Polizei ermittelt.

Lesezeit 1 Minute

Zweibrücken (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem ehemaligen Krankenhaus ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Dem Hausmeister, der in dem verlassenen Gebäude in Zweibrücken noch regelmäßig nach dem Rechten schaut, sei am Samstag der Brandgeruch aufgefallen und habe die Feuerwehr gerufen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Flammen hatten den ersten und zweiten Stock demnach vollständig zerstört. Auch die darüberliegenden Etagen seien durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden, erklärte der Sprecher weiter. Als die Feuerwehr eintraf, um den Brand zu löschen, seien die Flammen bereits weitestgehend selbstständig ausgegangen.

Das Krankenhaus ist den Angaben zufolge nicht mehr in Betrieb. In den Zimmern sollen teilweise alte Liegen und andere medizinische Produkte gestanden haben. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

© dpa-infocom, dpa:260419-930-963760/1

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