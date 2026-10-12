Rheinland-Pfalz investiert 194 Millionen Euro in die Kitas. Im Mittelpunkt der Maßnahmen sollen nicht die Kosten, sondern die pädagogischen Konzepte der Kitas stehen.

Mainz (dpa/lrs) – Für den Neubau und die Sanierung von Kitas kann Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren 194 Millionen Euro einsetzen. Das Geld kommt aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität und steht ab dem laufenden Jahr bis 2029 zur Verfügung, wie Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) in Mainz mitteilte. Rheinland-Pfalz habe sich entschieden, diese Bundesmittel vollständig in die Kitas zu investieren.

Die Landesregierung werde auch noch eigene Mittel für die Kitas einsetzen, kündigte die Bildungsministerin an. In den nächsten Wochen liefen die Verhandlungen für den künftigen Landeshaushalt. Nach Abschluss der Gespräche könne sie konkrete Beträge nennen. In Rheinland-Pfalz gibt es nach Angaben des Bildungsministeriums rund 2.700 Kitas.

Zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden stellte Eiling-Hütig einen Leitfaden für die Planung, den Bau und Umbau sowie den Betrieb der Kitas vor. Damit soll ein Perspektivwechsel erreicht werden: Weg vom Kitabau als reines Bau- und Kostenprojekt hin zu langfristigen, kindgerechten und nachhaltig gedachten Kitas.