Die rheinland-pfälzischen Verkehrswege sind wichtig für die Mobilität im Westen Deutschlands. Engpässe hätten logistische Folgen. Die Infrastruktur muss verlässlich sein - daran wird nun gebaut.

Mainz (dpa/lrs) – Für mehrere Straßenbauprojekte in Rheinland-Pfalz hat die Autobahn GmbH des Bundes nun Details vorgelegt. Demnach sollen etwa 140 Millionen Euro in das Autobahnnetz im Bundesland fließen. Den Angaben zufolge geht es unter anderem um diese Maßnahmen der Niederlassung West:

- Instandsetzung der Fellertalbrücke (A1): Erneuert werden Fahrbahnbelag, Abdichtung, Bauwerkskappen, Schutzeinrichtungen sowie Brückenlager, Fahrbahnübergänge und Entwässerung. Das Projekt mit einer Baulänge von 0,8 Kilometern soll im Dezember 2027 abgeschlossen sein.

Etwa 140 Millionen Euro für Erhalt und Ausbau

- Anschlussstellenbauwerk Höhr-Grenzhausen (A48): Der Ersatzneubau erfolgt in vier Bauabschnitten. Dafür wurde eine Behelfsbrücke errichtet. Das Projekt mit einer Länge von 1,5 Kilometern soll im Dezember 2027 beendet sein.

- Instandsetzung Moseltalbrücke Winningen (A61): Die Arbeiten beginnen voraussichtlich im 4. Quartal. Baulänge: 1,3 Kilometer. Die Vorarbeiten sind abgeschlossen. Im nächsten Schritt erfolgt die Instandsetzung der Querträgeranschlüsse im Inneren des Bauwerkes.

Von Regenwasser bis Hängegerüst

- Ersatzneubau Großtalbrücken Pfädchensgraben und

Tiefenbachtal (A61): Der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück wird sechsstreifig ausgebaut. Die Strecke wird erneuert und erweitert mit Unter- und Überführungsbauwerken, Lärmeinrichtungen, Regenwasserbehandlungsanlagen. Zudem gibt es einen Ersatzneubau der Talbrücken Pfädchensgraben und Tiefenbachtal. In beide Fahrtrichtungen werden die Fahrbahnen auf je drei Streifen ausgebaut. Der erste und dritte Bauabschnitt sind bereits fertiggestellt.

- Instandsetzung Moselbrücke Ehrang (A64a): Ab 2026 beginnt die mehrjährige Instandsetzung zur Sicherstellung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit bis zum Ersatzneubau. Erste Maßnahme ist der Aufbau eines Hängegerüsts an der Unterseite der Stahlbrücke. Weitere Schritte folgen ab 2027.