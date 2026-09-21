Ein Kreuzchen hat für den Gewinn gereicht. Die oder der Glückliche wird noch gesucht.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit einem zusätzlichen Kreuzchen auf dem Spielschein zum großen Gewinn: Das ist einem Lottospieler oder einer Lottospielerin im Saarland gelungen. Fast vier Millionen Euro hat er oder sie in der Zusatzlotterie «Spiel 77» gewonnen, wie die Saarland-Sporttoto GmbH mitteilte. Gekostet habe der Lotto-Spielschein knapp 13 Euro.

Bisher sei allerdings unklar, wer der Gewinner oder die Gewinnerin der vier Millionen Euro ist. Der Spielschein sei anonym bei einer Annahmestelle im Regionalverband Saarbrücken abgegeben worden. Außerdem habe die Person ohne Kundenkarte gespielt. Um den Gewinn abzuholen, müsse der Originalspielschein innerhalb von drei Jahren im Totohaus in Saarbrücken vorgelegt werden.

Ein weiterer Lottospieler aus dem Saarland habe bei dem gleichen Spiel 77.777 Euro gewonnen. Da seine Daten bei Saartoto hinterlegt sind, werde sein Gewinn automatisch ausgezahlt, berichtete Saarland-Sporttoto GmbH.