Die Infrastruktur einer ganzen Region wurde 2021 durch die Flutkatastrophe zerstört. Unterstützung ist noch immer nötig.

Mainz (dpa/lrs) – Die finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau des Ahrtals hält an. 3,4 Milliarden Euro seien bis Ende Januar über alle Förderprogramme hinweg für die von der Flutkatastrophe gebeutelten Region bewilligt worden, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) nach einer Kabinettssitzung in Mainz. Von den insgesamt 20.500 gestellten Anträgen auf Unterstützung seien 19.500 bewilligt worden.

Der Ministerpräsident betonte, dass der Wiederaufbau des Ahrtals weiterhin ein Schwerpunkt der Landesregierung sei. Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 starben 136 Menschen in Rheinland-Pfalz – 135 im Ahrtal und ein Mensch im Raum Trier. Ein weiterer Mensch gilt bis heute als vermisst.

In Nordrhein-Westfalen kamen 49 Menschen ums Leben. Die Infrastruktur einer ganzen Region wurde zerstört – Zehntausende Häuser wurden weggerissen, Schulen beschädigt, Brücken zerstört und Straßen überspült.