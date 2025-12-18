Mildes Winterwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Viele Wolken, teils bedeckter Himmel und zum Wochenende Regen - darauf müssen sich Menschen in der Region einstellen. Der letzte Sonntag vor Weihnachten bleibt aber trocken.

Mainz (dpa/lrs) – Mildes Winterwetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den nächsten Tagen – mit Temperaturen um die zehn Grad. Zwar gibt es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) viele graue Wolken und ein bisschen Regen, aber der vierte Advent bleibt trocken.

Noch am Donnerstag rechnen die Experten mit einigen Wolken und Temperaturen bis zu elf Grad. In den Bergen soll es ab Mittag auch stärkere Windböen geben, sonst ist der Wind in den Bundesländern eher schwach bis mäßig. In der Nacht zum Freitag und am Freitagmorgen sollen sich die Wolken verdichten – tagsüber wird der Himmel dann bedeckt sein. Auch etwas Regen soll es geben, im Südosten bleibt es allerdings ganztägig trocken.

Bis zu 13 Grad sollen die Temperaturen am Freitag erreichen können, dann wird es laut DWD etwas kühler. Am Samstag sollen noch bis zu zehn Grad erreicht werden, am Sonntag maximal acht – es bleibt weitgehend trocken.