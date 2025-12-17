Mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Mildes Winterwetter mit vereinzelt etwas Sprühregen erwartet die Menschen heute in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Tag beginne zunächst heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Später ziehe von Nordwesten stärkere Bewölkung auf und in Richtung Eifel könne es regnen. Ansonsten bleibe es bei bis zu neun Grad niederschlagsfrei.

Der Donnerstag wird den Meteorologen zufolge mit bis zu zwölf Grad noch milder. Nach einem zunächst wolkigen Tagesstart gebe es im Tagesverlauf zunehmend Auflockerungen und es bleibe weitestgehend niederschlagsfrei. Am Freitag werde es stark bewölkt bis bedeckt und es könne zeitweise regnen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad.