Mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Nach einem überwiegend trockenen Wochenstart bleibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild. Nachts ist Frost möglich.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt mild. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist dafür das Hochdruckgebiet «Frieda» verantwortlich. Der Dienstag bleibt es mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken meist trocken. In den Morgenstunden treten örtlich Nebel sowie im Süden noch leichter Frost mit vereinzelt möglicher Reifglätte auf.

In den kommenden Tagen bleibt es überwiegend trocken. Am Mittwoch ziehen aus Nordwesten mehr Wolken auf, die Temperaturen erreichen 6 bis 9 Grad. In den Nächten können sich gebietsweise Nebel und leichter Frost bilden. Am Donnerstag wird es im Tagesverlauf wieder freundlicher und spürbar milder mit Höchstwerten von 8 bis 12 Grad. Zum Freitag hin nimmt die Bewölkung deutlich zu, zeitweise fällt etwas Regen. Dazu frischt der Südwestwind teils böig auf.