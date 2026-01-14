Mit einer südwestlichen Strömung kommt mildere Luft, doch der Himmel bleibt eher grau: Was der Wetterdienst für die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vorhersagt.

Offenbach (dpa/lrs) – Milderes und wechselhaftes Wetter kommt auf die Menschen im Südwesten zu. «Mit einer südwestlichen Strömung wird mildere Luft nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland geführt. Tiefausläufer gestalten das Wetter dabei weiterhin wechselhaft», hieß es beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach.

Dabei zeigt sich der Himmel am Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise fällt Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad, im Bergland um 6 Grad. Dazu weht zumeist ein schwacher bis mäßiger Südwestwind, der vor allem in exponierten Lagen teils stark böig auffrischen kann.

Auch am Donnerstag ist es stark bewölkt bis bedeckt und gelegentlich fällt etwas Regen. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad, in höheren Lagen bleibt es mit etwa 6 Grad etwas frischer.