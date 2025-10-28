Grau und Regen, aber mildere Temperaturen: Das erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland bis zum Wochenende. Auch der Wind lässt nach.

Mainz (dpa/lrs) – Milder wird das Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland in den nächsten Tagen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet noch vor dem Wochenende bis zu 18 Grad. Zwar soll es dabei weiterhin regnen, um die Wochenmitte aber nur selten. Auch der Wind lässt nach.

Am Dienstag gibt es laut den Meteorologen bei bis zu 15 Grad und vielen Wolken zeitweise Regen, tagsüber wird es windig bis stürmisch. Am Mittwoch wird dann nur noch schwacher bis mäßiger Wind erwartet, nur vereinzelt soll es etwas regnen. Auch die Temperaturen könnten noch einmal ein klein wenig steigen, maximal 16 Grad sind möglich.

Am Donnerstag lockert das Wetter weiter auf, nur selten soll es regnen. In der Nacht zum Freitag bleibt es dann größtenteils trocken, lokal bildet sich Nebel. Am Freitag selbst wird es dann bei örtlichem Regen noch milder: Der DWD erwartet bis zu 18 Grad.