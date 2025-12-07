Mildes Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Teils Regen und für die Jahreszeit viel zu milde Temperaturen werden in den kommenden Tagen erwartet.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den kommenden Tagen wechselhaft bei teils sehr milden Temperaturen. Im Tagesverlauf am Sonntag gibt es dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge viele Wolken und teils Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen klettern auf bis zu zwölf Grad.

Zum Wochenstart wird es mit bis zu 15 Grad noch milder. Am Montag bleibt es stark bewölkt und es gibt vereinzelt Regen. Am Dienstag wird es zumindest im Süden teils heiter und es bleibt den Meteorologen zufolge niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen erneut bis zu 15 Grad.

Aus Nordwesten kommt am Mittwoch starke Bewölkung und bringt zum Abend auch Regen. Sonst gibt es keine Niederschläge bei bis zu 13 Grad.