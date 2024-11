Mildes Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der blaue Himmel lässt sich in den kommenden Tagen voraussichtlich häufiger blicken. Besonders mild soll es morgen werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Mit einer Mischung aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen mildes Herbstwetter. Nach einem vielerorts grauen Start in den Tag werde es heute niederschlagsfrei und im Süden im Verlauf des Tages heiter bis wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 13 und 16 Grad.

Auch morgen soll es bei höchstens 16 bis 19 Grad heiter bis wolkig werden, sobald sich der Nebel aufgelöst hat. Es bleibe weitgehend niederschlagsfrei.

Das Wochenende startet laut DWD am Samstag heiter bis wolkig. Bei höchstens 13 bis 16 Grad bleibe es niederschlagsfrei. Ähnlich sieht es am Sonntag aus: Gebietsweise könne es zwar dichtere Wolkenfelder geben, aber es bleibe weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen höchstens 12 bis 16 Grad.