Mildes Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Die nächsten Tage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden wechselhaft. Die Temperaturen bleiben dabei mild und erreichen maximal 21 Grad.

Mainz (dpa/lrs). Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Donnerstag bleibt es meist stark bewölkt, gebietsweise fällt etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen.

In der Nacht zum Freitag bleibt es dann laut den Meteorologen stark bewölkt, örtlich fällt etwas Regen. Später lockert es teils auf, dabei bilden sich dichte Nebelfelder. Autofahrer sollten aufmerksam sein. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 13 und 9 Grad.

Am Freitag startet der Tag gebietsweise dann mit Nebel, abseits davon ist es zumeist wolkig. Im Tagesverlauf lösen sich die Nebelfelder zögerlich auf, zum Mittag sind vereinzelt schauerartige Regenfälle möglich. Die Temperaturen steigen laut DWD auf 15 bis 19 Grad.

Der Samstag bleibe überwiegend stark bewölkt, auch mit Regen sei zu rechnen. Die Höchsttemperaturen erreichen laut DWD 16 bis 19 Grad, in höheren Lagen etwa 15 Grad.