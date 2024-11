Mildes Herbstwetter erwartet

Wenige Wolken und Temperaturen bis zu 20 Grad: Am Samstag zeigt sich der goldene Herbst in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Freitag könnte es zuvor noch regnen.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter zum Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird mild und zum Teil sonnig. Nach einem gebietsweise nebligen Morgen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute in der Pfalz vereinzelt Schauer, ansonsten bleibt es trocken. Die Temperaturen klettern auf 16 bis 21 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es demnach weitgehend trocken. Gebietsweise bildet sich Nebel und es kühlt auf 11 bis 7 Grad ab.

Goldener Herbst am Samstag

Am Samstag zeigt sich dann nach der Auflösung des Nebels der goldene Herbst. Es bleibt trocken und sonnig – dazu erwartet der DWD Höchsttemperaturen zwischen 14 und 19 Grad, örtlich auch 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es dann dem DWD zufolge wieder wolkiger am Himmel, im Westen regnet es zudem vereinzelt. Gebietsweise bildet sich laut Vorhersage zudem Nebel oder Hochnebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 6 Grad.

Am Sonntag wird es demnach wieder stärker bewölkt – zeitweise regnet es auch. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad.