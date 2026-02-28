Zum meteorologischen Frühlingsbeginn gibt es viel Sonne und milde Temperaturen. Auch zu Beginn der kommenden Woche geht das schöne Wetter weiter.

Offenbach (dpa/lrs) – Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang zeigt sich die Sonne in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Sonntag bleibt es weitgehend trocken und die Höchsttemperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Der Wetterdienst erwartet viel Sonnenschein, sobald sich der Nebel aus der Nacht aufgelöst hat.

Aus dem Südwesten wehe ein mäßiger Wind, in der Eifel komme es nach Angaben der Meteorologen zeitweise zu auffrischenden Böen. Am Morgen ist es örtlich neblig und es gibt verbreitet Bodenfrost.

Das Wetter passt zum Beginn des meteorologischen Frühlings an diesem Sonntag. Meteorologen teilen zu statistischen Zwecken das Jahr in vier gleich lange Jahreszeiten von je drei vollen Monaten ein. Im Unterschied dazu basieren die kalendarischen beziehungsweise astronomischen Jahreszeiten auf den tatsächlichen Sonnenständen. Demnach ist Frühlingsbeginn erst am 20. März.

Frühlingshafter Start in die Woche

Auf Frühlingswetter können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch zu Beginn der kommenden Woche freuen. Der Montag werde laut DWD heiter bis sonnig – bei milden Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad, in den Hochlagen zwischen 10 und 13 Grad. Es wehe ein meist schwacher Wind aus Südost bis Süd. Nachts und am Morgen bleibt es stellenweise bei Nebel und verbreitet bei Bodenfrost.