Milde Temperaturen und Nebel im Südwesten

Nebel, Wolken und milde Temperaturen bestimmen das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen. Am Samstag kann es dazu regnen.

Offenbach (dpa/lrs) – Auch in den kommenden Tagen bleibt es im Saarland und in Rheinland-Pfalz weiter mild. Dabei kann am Donnerstag laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienst (DWD) dichterer Nebel aufziehen. Die Temperaturen liegen in den Höchstwerten bei sieben bis elf Grad.

Der Freitag geht im Südwesten ähnlich trüb weiter, vereinzelt kann es Sprühregen geben. Die Temperaturen erreichen in der Spitze zehn Grad, es weht ein schwacher Wind.

Zum Samstag bleibt es dicht bewölkt, in den Höhenlagen könne es zeitweise auflockern. Die Höchstwerte liegen laut der Vorhersage bei zehn Grad.