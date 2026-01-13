Nach Frost und Schnee steigen die Temperaturen: Was der DWD für die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vorhersagt.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach eisigen Wintertagen können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf mildere Temperaturen einstellen. Am Dienstag ist gebietsweise mit leichtem Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Ab dem Nachmittag soll es aufhören zu regnen, ab dann bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 6 und 10 Grad, in Eifel und Westerwald zwischen 4 und 6 Grad.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen einen dicht bewölkten Himmel. Zeitweise sei mit etwas Regen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad.

Auch am Donnerstag sei mit ähnlichem Wetter zu rechnen, bei bewölkten Himmel könne es zeitweise regnen. Dabei liegen die Höchsttemperaturen zwischen 6 und 9 Grad.