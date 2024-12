Milde Meeresluft in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne macht sich rar in den kommenden Tagen. Wann ist es ratsam, einen Regenschirm mitzunehmen?

Offenbach (dpa/lrs) – Ein Tiefausläufer von Westen bringt Rheinland-Pfalz und dem Saarland milde Meeresluft und teils Regen. In der Nacht auf Freitag erreicht eine Kaltfront die Region, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Sonne versteckt sich hinter den Wolken. Vor allem in den Mittelgebirgen kann es stürmische Böen geben.

Die Höchsttemperaturen erreichen zunächst 2 bis 7 Grad. Am Freitag lässt der Regen von Westen her nach – bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Bei Ausflügen am Wochenende kann es zeitweise erneut ratsam sein, einen Regenschirm mitzunehmen. Die Temperaturen verharren zumindest tagsüber weiterhin über der Null-Grad-Marke.